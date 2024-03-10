Белгородец угрожал оставить село без света в канун 8 Марта Житель Белгородской области угрожал подорвать опору ЛЭП из-за отключения света

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель поселка Сажное Яковлевского района Белгородской области захотел оставить односельчан без света из-за того, что ему в канун 8 Марта отключили электричество в доме, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, мужчина угрожал подорвать опору линии электропередачи.

46-летний мужчина накануне Международного женского дня позвонил местным коммунальщикам и начал ругаться с ними из-за отключения электричества. Рабочие объяснили, что в ближайшие сутки не смогут решить проблему с подачей света, но местного жителя их ответ не устроил. Он стал угрожать им подрывом ближайшей опоры ЛЭП, утверждая, что у него есть граната.

Коммунальщики обратились в полицию, вскоре мужчину задержали. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. По этой статье белгородцу грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жительницу города Шахты Ростовской области Сталину Косякову приговорили к трем годам условно за угрозу взорвать здание управляющей компании. Женщина позвонила в полицию и заявила о своем намерении из-за высокой стоимости коммунальных услуг.