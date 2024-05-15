«Этот по мне прилетел»: белгородец снял попадание снаряда в его дом

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Житель одного из приграничных сел Белгородской области запечатлел момент прилета снаряда на свою территорию. Видео опубликовано в Telegram-канале Mash. Судя по кадрам, мужчина сильно взволнован, в его доме разбиты дверь, окна, повреждены газо- и водопровод, а также автомобиль.

15 мая на всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал население найти убежище и не подходить к окнам.

За час до этого Гладков сообщал, что несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атаке ВСУ. Так, в селе Грузском в результате сброса взрывного устройства поврежден легковой автомобиль и выбиты окна в гараже частного домовладения. В селе Березовка в результате падения дрона-камикадзе и последующей детонации выбиты окна и посечен фасад магазина.

Кроме того, украинские военные атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По словам губернатора, повреждения получил легковой автомобиль, пострадавших нет.

Также два украинских беспилотника атаковали топливную базу в Пролетарском районе Ростовской области. Как сообщал губернатор региона Василий Голубев, произошло два взрыва, пострадавших нет.