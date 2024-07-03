Белгородец домогался понравившейся ему девушки и попытался ее похитить Белгородца посадили на пять лет за домогательства и попытку похищения девушки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгороде мужчина отправился на пять лет в колонию общего режима за нападение на девушку, сообщает Go31 со ссылкой на городскую прокуратуру. 29-летний осужденный заприметил девушку в баре и решил проследить за ней, когда она отправилась на такси домой.

Мужчина зашел за девушкой в подъезд и напал на нее. Он ударил свою жертву головой о дверь, чтобы та потеряла сознание, после чего начал домогаться ее. Затем насильник вытащил пострадавшую на улицу и попытался посадить в свою машину, но белгородка активно сопротивлялась и смогла убежать от нападавшего. На суде белгородец утверждал, что не имел никакого злого умысла, а просто хотел познакомиться, однако свидетели и записи с камер видеонаблюдения доказали обратное.

Ранее неизвестные похитили 18-летнюю девушку в петербургском Тосно. К правоохранителям обратилась 48-летняя мать пропавшей. Россиянка вышла из дома в переулке Радищева в Тосно около 17:00 накануне и ушла в неизвестном направлении. В 21:45 она позвонила матери, сообщив, что ее похитили неизвестные. Преступление произошло у торгового центра в Колпино. Злоумышленники посадили девушку в черный автомобиль «Лада-Гранта» и увезли по трассе М-11 в сторону Москвы.