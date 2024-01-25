Белгородцы создали стихийный мемориал в честь пилотов Ил-76 Стихийный мемориал появился в белгородском селе Яблоново в честь пилотов Ил-76

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стихийный мемориал в честь пилотов самолета Ил-76, которые увели горящую машину от жилых домов, возник у Вечного огня в белгородском селе Яблоново, сообщает Telegram-канал SHOT. Борт рухнул в поле в 2,5 километра от населенного пункта.

Сельчане разместили возле Вечного огня фотографии разбившегося самолета. Также они возложили к ним цветы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что экипаж самолета Ил-76 совершил подвиг, уведя борт от села Яблоново. По его словам, ради этого летчики пожертвовали собственными жизнями. Их подвиг навсегда останется в сердцах россиян, добавил глава региона. Губернатор также принес глубочайшие соболезнования семьям погибших летчиков.

24 января около 11:50 по московскому времени СМИ сообщили, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В Министерстве обороны РФ уточнили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В оборонном ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области.

СКР возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Для расследования трагедии была сформирована оперативная группа. В нее вошли опытные следователи, криминалисты и эксперты.