Белгородцы пожаловались на закрытые бомбоубежища после мощной атаки ВСУ

Фото: МО Украины

Жители Белгорода пожаловались на закрытые бомбоубежища после массированной атаки Вооруженных сил Украины по городу, сообщают местные Telegram-каналы. По словам граждан, на некоторых дверях висят замки. NEWS.ru отправил запрос в пресс-службу губернатора региона Вячеслава Гладкова, ответа пока не поступило.

Одна из жительниц рассказала, что спустилась в ближайшее укрытие спустя несколько минут после соответствующего объявления главы Белгородской области, однако дверь там была закрыта. При этом на табличке указано, что ключи находятся в одной из квартир жилого дома.

Тем временем по телефону доверия ГУ МЧС России по Белгородской области корреспонденту NEWS.ru сообщили, что не могут ответить на вопрос о закрытом бомбоубежище. Специалисты попросили обратиться в управляющую компанию.

Вы где живете? У вас есть управляющая компания? У вас написано в квитке. Позвоните, пожалуйста, туда. За это отвечает не МЧС. Я вам на этот вопрос сейчас ответить не могу — почему у вас закрыто бомбоубежище. Позвоните в свою управляющую компанию, — ответили по телефону доверия.

ВСУ нанесли удар по центру Белгорода днем 30 декабря. По информации Telegram-канала Mash, в результате атаки погибли пять человек, еще 44 пострадали. Помимо этого, в настоящее время под огнем находятся город Шебекино и поселок Уразово.