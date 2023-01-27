Жители приграничного села под Белгородом пожаловались на мародерство Жители Наумовки Белгородской области пожаловались на мародерство

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Жительница села Наумовка Белгородской области, находящегося неподалеку от границы с Украиной, пожаловалась на мародерство. Она подчеркнула, что злоумышленники орудуют ночью на автомобиле. По ее словам, всего в Наумовке было взломано по меньшей мере три домовладения. Женщина рассказала, что власти региона бездействуют в сложившейся ситуации. Комментарий жительницы Наумовки опубликовал портал «Белгород. Новости» во «ВКонтакте».

На протяжении нескольких ночей по селу ездят машины, вскрывают дома. На сегодняшний день три взломано, в четвертый пытались залезть. По официальному ответу главы района, у нас на въезде в зону ЧС стоят блокпосты с круглосуточно дежурящими сотрудниками МВД и паспортным контролем. Также, по его сообщению, у нас дежурят казаки и ДНД. По факту же этого ничего нет, вообще. Мы обращались с этой просьбой в администрацию сельского поселения, нам отказали, — поделилась она.

Глава Белгородского района Владимир Перцев заявил, что информация не соответствует действительности, однако при обнаружении фактов мародерства меры будут приняты. При этом он сказал, что в поселении был введен режим ЧС.

Для обеспечения охраны имущества жителей населенных пунктов Краснооктябрьского поселения, в которых введен режим ЧС, администрацией района предприняты все необходимые меры. Эти территории в круглосуточном режиме патрулируют шесть представителей общественности, сотрудников ОМВД и Минобороны. На данный момент подтвержденных случаев мародерства зафиксировано не было. При обнаружении подобных фактов в обязательном порядке будут приняты меры согласно компетенции, — заверил Перцев.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за добровольную сдачу в плен, мародерство и неявку военнослужащих на службу по призыву. Нарушившему закон может грозить срок от трех до 15 лет лишения свободы.