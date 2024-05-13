Белгородцу грозит 15 суток за использование укрытия в качестве туалета В Белгороде задержан мужчина, справивший нужду в бетонном укрытии у остановки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Белгородские полицейские установили личность мужчины, который справил нужду в укрытии от обстрелов ВСУ, в его отношении составлен протокол о мелком хулиганстве, сообщила пресс-служба УМВД по Белгородской области. Отмечается, что 33-летнему мужчине грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Уточняется, что речь идет о событиях, произошедших на улице 5-го Августа: очевидцы заметили, как подозрительный мужчина зашел в укрытие у остановки общественного транспорта, и, подойдя поближе, поняли, с какой целью он решил им воспользоваться. Несмотря на замечания, мужчина поспешил скрыться с места происшествия. После задержания мужчина раскаялся в своем поступке.

Ранее стало известно, что сын замглавы Тобольска в Тюменской области Ольги Новиковой справил малую нужду в подъезде многоквартирного дома и попал на видео. Запись утекла в интернет и вызвала широкий общественный резонанс.

До этого в Брянске ребенок помочился на Курган Бессмертия, созданный в честь советских солдат, защищавших город во время Великой Отечественной войны. Родителей несовершеннолетнего могут привлечь к ответственности за его поступок.