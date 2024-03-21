Спортивная арена повреждена при обстреле Белгорода «Белгород-Арена» оказалась повреждена после обстрела со стороны ВСУ

Здание «Белгород-Арены» повреждено в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, рассказал директор учреждения Юрий Черников. По его словам, которые приводит РИА Новости, пострадали кабинеты главы и секретаря, а также некоторое оборудование и остекление спорткомплекса.

Прям до слез, черт возьми! <...> Административный корпус: мой кабинет, кабинеты секретаря — их нет, все разбито. Повреждения стекол процентов на 20. <...> Ну и оборудование очень дорогое у нас, все — Европа, тоже много повреждений. Главное, что нет пострадавших, — отметил он.

Черников пояснил, что сотрудников и спортсменов перевели на удаленку, в здании «был только административный корпус». Он заверил, что арена будет отремонтирована.

Утром 21 марта средства противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на Белгородскую область. По данным Минобороны РФ, это произошло примерно в 08:00 мск, над регионом были уничтожены 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Как утверждают журналисты, не менее пяти человек пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода. По их данным, у пострадавших осколочные ранения. Кроме того, повреждения получили два многоэтажных дома: на улице Щорса и на улице Буденного. Также от осколков пострадал автобус в центре города.