Белая медведица нырнула в прорубь и умерла в зоопарке Омской области

Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

В Большереченском зоопарке в Омской области белая медведица по имени Забава нырнула в прорубь и умерла, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По данным канала, в ледяной воде у нее случился инсульт и произошло кровоизлияние в мозг.

По информации Mash Siberia, медведицы не досчитались при пересчете животных, позднее ее тело нашли в проруби. Осмотр туши животного показал, что все органы были в идеальном состоянии. В Большереченском зоопарке она прожила чуть более двух лет.

Ранее в Подмосковье медведь Федор решил поиграть с автомобильной покрышкой и застрял в ней. На помощь животному пришел отряд «Центроспас» МЧС. Животное удалось спасти.

В Прилузском районе Республики Коми ранее сотрудники полиции спасли трех новорожденных медвежат. Животные были обнаружены работниками лесозаготовительной организации во время ночных работ. Медвежата находились в берлоге, которую лесорубы случайно повредили.