Белая медведица Айна умерла в екатеринбургском зоопарке

Фото: vk/ekadm

Белая медведица Айна умерла в екатеринбургском зоопарке, сообщили в пресс-службе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». Животному было 25 лет.

В результате резко ухудшившегося состояния здоровья в возрасте 25 лет умерла Айна. Говорить о точном диагнозе, в результате которого произошла смерть, можно будет после патологоанатомической экспертизы, — говорится в сообщении.

Айна родилась в зоосаде в Перми. В Екатеринбург медведицу перевезли в конце 90-х годов, там она сразу стала любимицей граждан. В течение 20 лет Айна составляла пару белому медведю Умке, который умер в апреле 2021 года, у животного был рак.

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