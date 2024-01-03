Белая ласка забежала погреться в котельную в Томской области

Фото: Bernd Zoller/imageBROKER.com/Global Look Press

В Молчаново Томской области в котельную забежала белая ласка, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Сотрудники котельной впустили замерзшее и голодное животное, отогрели и накормили.

Ранее в Томской области произошло нашествие норок. В селе Могочино Молчановского района местные жители заметили животных, прыгающих по крышам домов. Telegram-канал Mash Siberia опубликовал видео очевидцев с бегающими по населенному пункту норками.

Жителей города Кедрового в Томской области ранее напугал медведь. Следы животного обнаружили на территории одного из образовательных учреждений. Предположительно, косолапый забрел в город ночью, а к началу уроков уже скрылся. Однако местные жители решили не отпускать детей в школу. Кроме того, в целях безопасности у учебного заведения по утрам поставили дежурить полицию.

На Курильском острове Итуруп ранее заметили маленького медвежонка, который карабкался на верхушку высокого дерева. Детеныша обнаружили по дороге в село Рейдово и сняли на видео. На кадрах видно, как он ловко спускается вниз, заметив, что за ним наблюдают.