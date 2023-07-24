Бегство солдат ВСУ после артиллерийского удара попало на видео Военкор Коц показал на видео бегство солдат ВСУ после артиллерийского удара в зоне СВО

Фото: МО Украины

Российские военные нанесли мощный артиллерийский удар по расположениям противника в зоне проведения спецоперации, сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Журналист опубликовал запись, на которой видно бегство солдат ВСУ после атаки.

Видеосъемка велась беспилотником, который корректировал огонь артиллеристов ВС РФ. На кадрах из зоны боевых действий можно заметить, как украинские бойцы продвигаются в лесополосе, когда по ним ударили из артиллерии. После этого солдаты ВСУ обратились в бегство. Продвигаясь по траншее, порядка 20 солдат противника спешно покинули зону поражения, укрывшись в близлежащей посадке. Где именно снято видео, журналист не уточнил.

Ранее появилось видео уничтожения в зоне СВО немецкого танка Leopard. Беспилотник-камикадзе «Ланцет» поразил машину прямо в башню с открытым люком.

Министерство обороны РФ также опубликовало кадры разгрома военной техники и живой силы ВСУ под Артемовском в северной части ДНР. Представленная ведомством запись продемонстрировала, как российские артиллеристы наносят точные удары по расположениям противника. В результате украинские военные лишились нескольких десятков единиц техники.