Бегство американской БМП Bradley от артиллерии ВС РФ сняли на видео Военкор Котенок показал кадры бегства американской БМП Bradley от артиллерии ВС РФ под Запорожьем

Фото: Spc. Joshua Cowden/Keystone Press Agency/Global Look Press

M2А2 Bradley

Бегство украинских солдат на боевой машине пехоты американского производства M2А2 Bradley попало на видео. Его опубликовал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок. Судя по ролику, бойцы ВСУ спасались от артиллерии ВС РФ.

Как сообщил военкор, бой развернулся на Запорожском направлении. На записи видно, что БМП попала под артиллерийский обстрел. Снаряд разорвался в нескольких десятках метров от машины, после чего экипаж решил уезжать из зоны поражения. Bradley выехала из лесополосы на грунтовую дорогу. Через какое-то время водитель решил свернуть и тут же наехал на мину. После этого обездвиженную технику поразили из артиллерии.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры разгрома военной техники и живой силы ВСУ под Артемовском в северной части ДНР. Представленная ведомством запись продемонстрировала, как российские артиллеристы наносят точные удары по расположениям противника. В результате украинские военные лишились нескольких десятков единиц техники.

Кроме того, появилась запись ликвидации немецкого танка Leopard. Российский дрон-камикадзе «Ланцет» поразил бронемашину прямо в башню с открытым люком.