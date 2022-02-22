Беглый заключённый три года скрывался на кладбище в Новосибирске

В Новосибирске поймали беглого заключённого Дмитрия Теньковского, который три года назад сбежал из-под стражи и скрывался на кладбище в городе. Сокамерник злоумышленника рассказал «КП-Новосибирск», что Теньковский опасался нового срока за преступление, в котором он предположительно не виновен.

За месяц до побега он рассказывал мне, что к нему приезжали следователи. Неофициально, просто поговорить. Подозревали его в давнем убийстве в Октябрьском районе Новосибирска, по которому он раньше проходил как свидетель. И за то убийство уже отбывает наказание другой человек, его вина доказана. Но тот человек вдруг начал вину перекладывать на Дмитрия и привлекать к этому делу. Виновен он или нет — я не знаю. Но его возмущало, говорил, что ему дело шьют и что он опять поедет в колонию строгого режима. Скорее всего, из-за этого он и сбежал, — рассказал собеседник издания.

При этом Теньковский сбежал со стройки, на которой отбывал наказание, всего за год до окончания своего тюремного срока: злоумышленника посадили на девять лет за убийство нового любовника бывшей возлюбленной. Сокамерник добавил, что Теньковский прошёл обе чеченские войны и по слухам даже служил в ГРУ.

Ранее в отношении задержанного ранее по обвинению в передаче взятки главы Свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина возбудили ещё одного уголовное дело о взятке. Ему также вменяется посредничество. По данным СМи, два коммерсанта пытались через него передать 3 млн рублей, чтобы замять дело о коррупции в отношении третьего лица.