Беглый педофил-убийца спустя 12 лет вернулся в ХМАО и избил жену

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Югре объявился уроженец города Владимир Борисов, который в 2011 году назад скрылся от полиции, когда был заподозрен в изнасиловании и убийстве девочки, передает Telegram-канал Mash. 7 апреля мужчина вернулся в родной город и избил супругу. Местный житель узнал Борисова, хотя тот с момента преступления успел отрастить длинную густую бороду.

Борисов Владимир Сергеевич, 1986 года рождения замечен в микрорайоне «ГРЭС» города Нягани, на транспортном средстве марки ВАЗ 2107, в кузове синего цвета без государственных регистрационных номеров. Был одет в синей робе с капюшоном, — говорится в ориентировке МВД.

По словам очевидца, 37-летнему Борисову сейчас на вид 50 - 60 лет.

Сильно заросший, челка до глаз, волосы светлые, бородатый, плотного телосложения, на на правой кисти, в районе большого пальца, ожог размером 2-3 см, — указано в ориентировке.

Мужчина в 2011 году специально выследил 12-летнюю школьницу, надругался над ней, убил, а ее тело выбросил в водосточный коллектор. Сейчас в соцсетях распространяется ориентировка на подозреваемого.

Ранее в Новосибирске был арестован 51-летний местный житель, который в подъезде пытался раздеть девочку, представившись врачом. Сейчас ему предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. С 2019 года он отбывал трехлетний срок по статье о грабеже, хотя тогда он тоже пытался раздеть ребенка в подъезде, но после вырвал из ее рук смартфон и убежал.