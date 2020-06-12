Беглов заявил о снятии части ограничений в Петербурге с 15 июня

В Санкт-Петербурге первый этап снятия ограничений вступит в силу с 15 июня. Об этом заявил глава города Александр Беглов.
По его словам, если позволит эпидемиологическая ситуация, то в Петербурге возобновят работу мебельные магазины, парикмахерские, фотоателье и бани. Жители города также смогут посещать библиотеки и научные учреждения. Вновь можно будет пользоваться услугами каршеринга. Закрытыми останутся салоны красоты.
Второй этап снятия ограничений может начаться в конце июня. Тогда в городе планируют открыть летние кафе и террасы, зоопарк, дворцово-парковые ансамбли, разрешить навигации по рекам и каналам.
NEWS.ru писал, что с начала распространения пандемии в Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 20 младенцев, 18 из них перенесли заболевание в лёгкой форме. У двоих детей были диагностированы врождённые пороки развития, которые не связаны с коронавирусом. Все инфицированные младенцы переносили заболевание как носители. Их заражение в большинстве случаев проходило воздушно-капельным путём.
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