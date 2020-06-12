Беглов заявил о снятии части ограничений в Петербурге с 15 июня

https://static.news.ru/photo/2bf44244-ada1-11ea-8894-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look press

В Санкт-Петербурге первый этап снятия ограничений вступит в силу с 15 июня. Об этом заявил глава города Александр Беглов.

По его словам, если позволит эпидемиологическая ситуация, то в Петербурге возобновят работу мебельные магазины, парикмахерские, фотоателье и бани. Жители города также смогут посещать библиотеки и научные учреждения. Вновь можно будет пользоваться услугами каршеринга. Закрытыми останутся салоны красоты.

Второй этап снятия ограничений может начаться в конце июня. Тогда в городе планируют открыть летние кафе и террасы, зоопарк, дворцово-парковые ансамбли, разрешить навигации по рекам и каналам.

NEWS.ru писал, что с начала распространения пандемии в Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 20 младенцев, 18 из них перенесли заболевание в лёгкой форме. У двоих детей были диагностированы врождённые пороки развития, которые не связаны с коронавирусом. Все инфицированные младенцы переносили заболевание как носители. Их заражение в большинстве случаев проходило воздушно-капельным путём.