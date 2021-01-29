Беглов заявил о готовности Петербурга к масштабной вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/b2c5293a-631a-11eb-80a7-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов Фото: gov.spb.ru

Санкт-Петербург полностью готов к началу масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), Северная столица получила свыше 105 тысяч доз препарата, заявили в пресс-службе Смольного со ссылкой на губернатора региона Александра Беглова. По его словам, работа в мегаполисе хорошо налажена, жители активно записываются на прививку.

По последней информации, в Петербурге за всё время пандемии зарегистрировали 331 956 случаев COVID-19. По данному показателю город занял второе место среди субъектов РФ после Москвы. Кроме того, исцелились 229 049 пациентов, скончались 9686. За минувшие 24 часа в городе зафиксировали 2512 новых заболевших.

В городе всё готово к началу масштабной вакцинации населения. На сегодняшний день мы получили в общей сложности более 105 тыс. доз вакцины. В ближайшее время ждём дополнительного поступления, — цитирует градоначальника ТАСС.

Несогласованная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедшая 23 января в Санкт-Петербурге, может привести к новому всплеску заболеваемости COVID-19. Такое мнение высказал губернатор города Александр Беглов.

Тем не менее руководство Санкт-Петербурга с 30 января 2021 года разрешило заполнять залы при проведении культурных и зрелищных мероприятий до 50%. Также с этого дня власти меняют правила доступа зрителей на спортивные соревнования. Теперь допускается присутствовать одновременно не более 50% от максимальной наполняемости помещений. При этом общее число граждан не должно превышать 15 тысяч человек.

NEWS.ru сообщал, что в российской столице увеличивается максимальное разрешённое количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах, рассказал глава города Сергей Собянин. Теперь оно составляет 50% общей вместимости зала. Мэр также отметил, что в Москве будут отменены ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков и других подобных мест развлечения и присмотра за детьми.