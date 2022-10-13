Беглов: трое мобилизованных в Петербурге получили отсрочку после проверки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое жителей Санкт-Петербурга, призванных по частичной мобилизации, получили отсрочку по итогам проверки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Александр Беглов. Он попросил жителей города обращаться к нему через страницу в соцсети «ВКонтакте» в случае нарушений.

Как рассказал Беглов, в числе подобных обращений оказалось, в частности, обращение от отца-одиночки, который воспитывает двух сыновей. Жена еще одного из мобилизованных сообщила, что он страдает хроническим заболеванием печени и имеет мать-инвалида, а мать другого мобилизованного рассказала о наличии у него категории учета «Д».

По всем случаям провели проверку. Мужчинам предоставлена отсрочка от призыва, — заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что в суды Санкт-Петербурга поступило десять исков об оспаривании решений о частичной мобилизации. Лидерство удерживает Фрунзенский районный суд, там принято к производству три иска. По два иска зарегистрировано в Красногвардейском и Приморском районных судах, по одному — в Выборгском, Колпинском и Невском судах, все они приняты к производству. Истцы просят признать незаконными решения о мобилизации, ссылаясь на то, что военная служба противоречит их убеждениям, у них есть проблемы со здоровьем или они не подходят по возрасту.