Сотни детей из Белгорода отправят учиться за 1100 км от дома Беглов: сотни детей из Белгородской области будут учиться в Петербурге

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Учебные заведения Санкт-Петербурга примут на обучение группу детей и преподавателей из Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале петербургский губернатор Александр Беглов. Всего в город прибудут 800 учеников и преподавателей.

С новой четверти в Петербурге приступят к занятиям школьники из Белгородской области. Всего Петербург примет группу из 800 человек — детей в сопровождении педагогов, — написал Беглов.

Приезд группы запланирован на следующую неделю. Главной задачей Беглов назвал создание всех необходимых условий, чтобы образовательный процесс не был нарушен. По его словам, подготовка мест для размещения и обучения уже завершена.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб, еще несколько пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород утром 22 марта. По его словам, сейчас на местах работают оперативные службы, информация о последствиях удара уточняется.

Гладков также подчеркнул, что власти города уже проводят оценку ущерба и готовятся к восстановлению поврежденных объектов. Один из снарядов, попал в местный перинатальный центр, расположенный на Архиерейской улице.