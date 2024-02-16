Беглов рассказал, как быстро можно будет доехать из Петербурга до Москвы Беглов: Санкт-Петербург примет участие в проекте строительства ВСМ

Фото: t.me/a_beglov

На совещании под председательством президента РФ Владимира Путина по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) власти Санкт-Петербурга проработали вопрос финансового участия в проекте и готовы войти в концессию, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Александр Беглов. ВСМ должна соединить северную столицу с Москвой и пройти через шесть регионов, что сократит время проезда до 2 часов 15 минут.

Магистраль должна стать первым, стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России. В перспективе — организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии Минска, — пояснил Беглов.

Он добавил, что поставка первых 28 поездов запланирована на 2028 год. Только из федерального бюджета на финансирование проекта направят около 610 млрд рублей, уточнил губернатор. В строительство вложат свои кредитные средства банки страны, проинформировал Беглов. Для реализации масштабного проекта уже создана компания «ВСМ — две столицы», резюмировал глава Петербурга.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале уточнил, что часть магистрали в регионе будет построена в эстакадном исполнении для минимизации воздействия на окружающую среду.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин согласовал основную схему строительства магистрали. Глава государства обсуждал проект с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который его полностью поддержал.