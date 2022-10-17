Беглов сменил начальника мобилизационного управления Санкт-Петербурга

Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления администрации губернатора Виктора Шевченко, сообщается на сайте администрации. На эту должность назначен Владимир Буянов, ранее работавший первым заместителем начальника управления.

Губернатор Александр Беглов освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления администрации губернатора Санкт‑Петербурга Виктора Шевченко, — сказано в сообщении.

Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация, что в Санкт-Петербурге полицейские вместе с людьми в гражданской одежде с раннего утра заблокировали выходы из подъездов, раздавая повестки выходящим мужчинам. По информации канала, это происходило в том числе в ЖК «Калина Парк» и «Полюстрово Парк». В мэрии города объяснили ситуацию работой так называемых «групп оповещения», куда входят сотрудники военкомата, районной администрации и полиции. Они вручают повторные повестки гражданам, которые после получения первой повестки не явились в военкомат и не предоставили данные о себе.

Кроме того, в Санкт-Петербурге пытались вручить повестки не военнообязанным женщинам, а также мужчине, умершему два года назад. Накануне Sota написала, что сотрудники петербургского военкомата разослали 15 повесток жителям одного подъезда, просто разложив их по почтовым ящикам.

Также стало известно, что во дворе одного из домов Санкт-Петербурга произошла драка между жильцами и сотрудниками ЖКС-1, которым было поручено раздавать повестки в военкомат. По информации СМИ, разносящие повестки сотрудники хотели попасть в подъезд, однако к ним подошли нетрезвые молодой человек и девушка, после чего началась потасовка.