Беглов рассказал об усилении мер безопасности в Петербурге

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Александр Беглов

В Петербурге будут усилены меры безопасности, рассказал губернатор Александр Беглов в традиционном радиообращении, передает «Фонтанка». Он добавил, что привычный ритм жизни города сохранится.

В соответствии с указом мы ввели в Петербурге особый режим работы жизненно важных объектов. Взяты под особый контроль сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, объекты повышенной опасности. Вместе с тем, дополнительные ограничения для жителей в настоящее время не вводятся. Меры безопасности усиливаются, но город сохраняет привычный ритм жизни, — сказал градоначальник.

Беглов отметил, что в Петербурге, как и в большинстве субъектов Российской Федерации, установлен уровень «базовой готовности». В связи с этим власти усиливают меры по обеспечению безопасности, охране общественного порядка и защите населения.

Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация, что в Санкт-Петербурге полицейские вместе с людьми в гражданской одежде с раннего утра заблокировали выходы из подъездов, раздавая повестки выходящим мужчинам. По информации канала, это происходило в том числе в ЖК «Калина Парк» и «Полюстрово Парк».

В мэрии города объяснили ситуацию работой так называемых «групп оповещения», куда входят сотрудники военкомата, районной администрации и полиции. Они вручают повторные повестки гражданам, которые после получения первой повестки не явились в военкомат и не предоставили данные о себе.