Беглов рассказал, как «Газпром» вредит Петербургу Беглов: переезд «Газпрома» принес Петербургу большие расходы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город несет большие расходы из-за переезда компании «Газпром». По его словам, которые приводит «Фонтанка.ру», одновременно с этим Петербург не получает никаких доходов. Собрание акционеров «Газпром» утвердило решение сменить место регистрации компании с Москвы на Санкт-Петербург еще в 2021 году, внеся изменение в свой устав.

Если для всех «Газпром» — это манна небесная, то для города это большая расходная часть, — сказал Беглов.

Ранее Беглов сообщил, что в Санкт-Петербурге с 1 апреля 2024 года начнут взимать курортный сбор. Размер сбора за сутки проживания в гостинице составит 100 рублей на человека.

Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года. С этого момента вплоть до апреля 2024-го курортный сбор будет действовать по нулевой ставке. До 31 декабря следующего года в Петербурге будет проводиться эксперимент по развитию инфраструктуры в целях развития курортов, формирования единого туристского пространства и создания благоприятных условий для развития сферы туризма.

Средства от уплаты курортного сбора, поступающие в бюджет города, направят на финансирование работ по проектированию, строительству и реконструкции, содержанию и благоустройству туристических объектов.