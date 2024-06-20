Беглов предложил кандидатуру Матвиенко на пост сенатора от Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валентина Матвиенко

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил кандидатуру Валентины Матвиенко на пост сенатора от Северной столицы, передает ТАСС. Он заявил об этом во подачи документов на регистрацию как кандидата на предстоящих губернаторских выборах.

Сегодня я сдал пакет документов, необходимых для регистрации в выборной кампании губернатора Санкт-Петербурга. Хотел сказать слова благодарности депутатам местного самоуправления, которые меня поддержали. Я выдвинут «Единой Россией», — сказал губернатор.

Александр Беглов — действующий губернатор Санкт-Петербурга. Ранее он заявил, что президент России Владимир Путин поддержал его планы по выдвижению на следующий срок. По его словам, глава государства пожелал ему удачи на предстоящих выборах и посоветовал работать с жителями Северной столицы как можно больше.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя шестую подряд победу «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил, что в первенстве сине-бело-голубых есть нумерологическое совпадение: губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов находится на своем посту шесть лет, и ФК становится чемпионом в шестой раз.