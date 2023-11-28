Беглов рекомендовал компаниям оставить рабочих на удаленке из-за снегопада Беглов: работодателям из-за непогоды лучше перевести сотрудников на удаленку

Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рекомендовал работодателям переводить сотрудников на удаленку в дни непогоды. В своем Telegram-канале он сообщил, что в ближайшее время подпишет официальный документ с соответствующей рекомендацией.

Предприниматели и руководители компаний могут перевести на удаленку сотрудников, чей функционал не требует обязательного присутствия на рабочем месте. Соответствующие рекомендации подпишу в течение часа, — написал Беглов.

27 ноября в Северной столице высота снежного покрова достигла 15,5 см. Снег тем временем продолжает идти. В ночь на 28 ноября коммунальные службы вывезли из города восемь тысяч кубометров снега. Чтобы урегулировать ситуацию, Беглов также посоветовал жителям города пересесть с личного автомобиля на общественный транспорт и свести количество поездок по городу к необходимому минимуму.

Это позволит нам сократить количество автомобилей в часы пик, когда уборочные машины не могут работать в плотном потоке. Особенно это актуально для тех, кто едет на работу и с работы с 7 до 11 утра, с 16 до 20 вечера, — пояснил губернатор.

Также Беглов напомнил горожанам о важности парковать свои автомобили на разрешенной стороне улицы, согласно графику, указанному на дорожных знаках. Это позволит полноценно убирать город ночью, не снижая скорости техники.

Утром 28 ноября сообщалось, что не менее 25 авиарейсов задержали и отменили в московских аэропортах из-за сильного снегопада. Проблемы с вылетами наблюдаются в Шереметьево, Внуково и Домодедово. Больше всего маршрутов задержано и отменено в Домодедово.