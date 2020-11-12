Беглов освободил от должности главу избиркома Петербурга

Руководитель избиркома Санкт-Петербурга Виктор Миненко освобождён от занимаемой должности. Постановление подписал петербургский губернатор Александр Беглов.
Чиновник подал соответствующее прошение 12 ноября.
Как сказано в тексте постановления, подписанного губернатором, Миненко освобождён от поста согласно статье профильного закона, по которой основанием для досрочной отставки является заявление о сложении полномочий.
Как писал NEWS.ru, ранее Беглов подписал постановление, согласно которому с 14 ноября в Петербурге приостанавливается проведение профилактических осмотров населения и диспансеризации из-за ситуации с коронавирусом.