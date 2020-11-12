Беглов освободил от должности главу избиркома Петербурга

https://static.news.ru/photo/6d670230-2519-11eb-bac4-fa163e074e61_660.jpg Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Руководитель избиркома Санкт-Петербурга Виктор Миненко освобождён от занимаемой должности. Постановление подписал петербургский губернатор Александр Беглов.

Чиновник подал соответствующее прошение 12 ноября.

Как сказано в тексте постановления, подписанного губернатором, Миненко освобождён от поста согласно статье профильного закона, по которой основанием для досрочной отставки является заявление о сложении полномочий.

Как писал NEWS.ru, ранее Беглов подписал постановление, согласно которому с 14 ноября в Петербурге приостанавливается проведение профилактических осмотров населения и диспансеризации из-за ситуации с коронавирусом.