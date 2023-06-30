Беглов оценил перспективы изъятия активов Пригожина Беглов не видит необходимости в изъятии активов Пригожина, если их деятельность законна

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не видит оснований для изъятия активов, подконтрольных предпринимателю Евгению Пригожину, если их деятельность законна. Он также подтвердил факт конфликта властей города с бизнесменом. Слова Беглова прозвучали в эфире телеканала «78».

Почему они должны быть изъяты? Собственник есть собственник, мы относимся с уважением к любой собственности. Если это незаконно, пусть разбираются правоохранительные органы, — сказал губернатор.

Он также указал, что «алчные дельцы» хотели взять на себя управление всеми отраслями городского хозяйства, при этом раньше им подобное удавалось и Санкт-Петербургу приходилось «несладко».

Кроме того, Беглов отметил, что сознательно не реагирует на какие-либо провокации или комментарии в свой адрес. По его словам, «грязный бизнес всегда использует информационно-когнитивные приемы», однако «время всегда все расставляет по своим местам».

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским коллегой Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.

Компания «Конкорд», являющаяся собственником ЧВК «Вагнер», за год получила более 86 млрд рублей, заявил позже Путин. По его словам, деньги на содержание бойцов и стимулирующие выплаты выделялись из бюджета.