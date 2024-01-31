Беглов: ночной инцидент в Петербурге потребовал внимания силовых ведомств

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Беглов

Жители нескольких кварталов в районе Глухоозерского шоссе услышали громкий хлопок этой ночью, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале. По его словам, инцидент потребовал внимания силовых ведомств, однако ни пострадавших, ни повреждений имущества нет.

Ночью жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе слышали громкий хлопок. На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств. Пострадавших нет. Существенного вреда имуществу не причинено. В настоящее время идут следственные мероприятия, — написал Беглов.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что жители Петербурга проснулись ночью от грохота. По данным «Фонтанки», примерно на 20 минут раньше звук также слышали жители деревни Пухолово в Кировском районе Ленобласти. Издание также отметило, что жители в Московском, Центральном и Невском районах Петербурга рассказывали, как у них дребезжали окна.

До этого Министерство обороны России сообщало о сбитом беспилотнике в небе над Псковской областью. В ведомстве уточнили, что БПЛА был самолетного типа. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.