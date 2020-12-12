Беглов не исключил снятие ограничений по коронавирусу в Петербурге

https://static.news.ru/photo/5807d08a-3dfc-11eb-9909-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Dunn/Global Look Press

В Санкт-Петербурге могут быть сняты ограничения по COVID-19 при условии улучшения эпидситуации, заявил губернатор города Александр Беглов.

Если эпидситуация улучшится, ограничительные меры будут сниматься, — сообщил Беглов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Губернатор также отметил, что большинство представителей бизнес-сообщества с пониманием относятся к введённым ограничениям. По его словам, он уже встретился с ресторатором Арамом Мнацакановым — предприниматель предоставил наработки по безопасному ведению ресторанного бизнеса в условиях пандемии COVID-19.

Беглов также добавил, что поручил подготовить ещё один пакет мер поддержки малого бизнеса.

Согласно действующему распоряжению властей Санкт-Петербурга, заведения общепита в городе работают до 23:00. Работа баров и ресторанов будет полностью приостановлена с 30 декабря по 3 января. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января заведения общепита не смогут обслуживать гостей в вечернее и ночное время (с 19:00 до 06:00).

Стоит отметить, что данные ограничения не коснутся производственных столовых, а также предприятий общепита, расположенных на вокзалах, в аэропорту и на заправках. С 30 декабря по 10 января в Санкт-Петербурге будут закрыты учреждения культуры, а также Ленинградский зоопарк.

По состоянию на 14 декабря в Санкт-Петербурге зафиксировано 174 486 случаев COVID-19. От заболевания скончались 6324 человека. В то же время победили болезнь 98 708 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что медики выявили в РФ 27 328 случаев COVID-19 за последние сутки в 84 регионах. За всё время пандемии заразились 2 681 256 граждан. Из них скончался 47 391 (450 за минувшие 24 часа), выздоровели 2 124 797 (18 562).

Количество активных случаев — 509 068. Из московских больниц после исцеления от COVID-19 выписали 4932 пациента. Всего в столице за время пандемии поправились 534,5 тысячи человек.