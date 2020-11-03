Беглов доложил Путину о ситуации с COVID-19 в Петербурге

https://static.news.ru/photo/bb3c9ae4-1dec-11eb-ac6c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Санкт-Петербург перешёл рубеж в 900 случаев коронавируса в день, всего с начала пандемии заболели около 64 тысяч человек, заявил глава города Александр Беглов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
В период пандемии в Санкт-Петербурге заболело порядка 64 тысяч человек, в день мы перешли рубеж, к сожалению, в 900 человек, — отметил Беглов, слова которого приводит РИА Новости.
Медики выявили 18 648 новых случаев COVID-19 в РФ за сутки в 85 регионах. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 673 686.
Из них умерли 28 828 (355 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 251 364 (15 331). На лечении находятся 393 494 гражданина с подтверждённым COVID-19.
Ранее NEWS.ru писал, что Санкт-Петербург перешёл критическую отметку по числу заразившихся коронавирусом и если горожане не будут соблюдать требования, то придётся вводить жёсткие ограничения. Об этом 2 ноября заявил губернатор Беглов.