Беглов доложил Путину о ситуации с COVID-19 в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Резчик бензопилой из Воронежа Александр Ивченко создал скульптуру коронавируса из дерева. В своём творении он попытался выразить страх, который люди испытывают перед инфекцией.

Я не медик, чтобы оценивать опасность вируса для популяции людей. Но я человек... и как человек, я вижу, что именно СТРАХ уже сделал коронавирус одним из самых страшных бедствий сегодняшнего...