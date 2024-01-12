Беглого пожарного из Луганска задержали под Петербургом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В деревне Новосаратовка Ленинградской области полицейские задержали бывшего начальника пожарной части из Луганска, пишет «Фонтанка». По информации издания, 40-летнего мужчину разыскивали в ЛНР с сентября.

Уточняется, что речь идет об экс-начальнике специальной пожарно-спасательной части № 4 в ЛНР. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, задержанный продавал предпринимателям техническую воду, которую поставлял с помощью специальной техники МЧС. Луганский пожарный был заочно арестован и объявлен в федеральный розыск 12 сентября.

Мужчину доставили в отдел полиции. Петербургские оперативники уведомили коллег из Луганска о его поимке. По данным 47channel, злоумышленника задержали у одного из домов по улице Первых. Уроженец Луганска находится в дежурной части Всеволожского района.

В октябре в Приозерском районе Ленинградской области полицейские задержали 54-летнего мужчину, пытавшегося сварить суп из частей тела расчлененного гостя. По данным СМИ, подозреваемый нанес своей жертве множество колото-резаных ран, отрезал руки и плечи, после чего стал готовить бульон. Также в морозилке нашли плечевые кости.