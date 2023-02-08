«Бедненький»: охоту китов-убийц под Мурманском сняли на видео В Баренцевом море туристы смогли заснять на камеру охоту китов-убийц на тюленя

Фото: Olaf Krüger/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Туристы стали свидетелями охоты китов-убийц на тюленя в Баренцевом море вблизи побережья села Териберка в Мурманской области. Морской житель пытался уйти от касаток и даже порывался залезть на судно, с которого туристы наблюдали за тщетными попытками хищников схватить жертву. Автор ролика умилялся картине, но понимал, что дела у тюленя плохи.

Он бедняга, помощи просит у нас. Да, бедненький тюленчик, — говорит автор видеоролика за кадром.

По данным интернет-газеты «Моя Териберка», тюлень смог уйти от хищников.

Ранее в городе Дальнегорске Приморского края сотрудники Госавтоинспекции спасли дикую косулю. Животное вышло к людям на территорию Центральной городской больницы. Из-за снежной зимы и хищникам, и травоядным стало трудно добывать пропитание. Поймать косулю удалось, когда та забежала в здание больницы. После осмотра сотрудники полиции на патрульной машине отвезли животное к лесу, где отпустили в естественную среду обитания.