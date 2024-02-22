БДСМ, маски: что грозит участникам секс-вечеринки в уральском Доме офицеров

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

На днях в Екатеринбурге произошел скандал: общественность узнала, что в местном Доме офицеров, где проводят концерты в поддержку бойцов специальной военной операции на Украине и собирают им гуманитарную помощь, проходили секс-вечеринки. Почему для проведения подобных мероприятий выбрали именно это место, кто разрешил и какое наказание могут понести организаторы — в материале NEWS.ru.

Как стало известно о закрытой вечеринке в Доме офицеров

Закрытая вечеринка состоялась еще в ноябре 2023 года в Окружном доме офицеров (ОДО) Екатеринбурга. О мероприятии стало известно после заявления активистки и куратора волонтерской роты по УрФО Екатерины Ипатовой, которое она подала в прокуратуру 19 февраля. В тексте документа говорилось, что «голые люди в балаклавах употребляли спиртное, наркотические вещества и совершали сексуальные действия».

Позже уральская активистка написала в своем Telegram-канале, что помимо этой секс-вечеринки в Доме офицеров проводились и другие. По ее словам, еще одна прошла 1 декабря. Мероприятия устраивали не только в библиотеке, но и в малом и большом залах ОДО.

«Приглашения и отчеты публиковались на открытых страницах и в открытом Telegram-канале (после скандала его сделали приватным. — NEWS.ru). В итоге сейчас известно о трех подобных мероприятиях в стенах ОДО», — отметила активистка.

Директор екатеринбургского Дома офицеров Андрей Зуев отказался комментировать ситуацию в беседе с журналистами, а замначальника ОДО Георгий Подкорытов заявил, что не знал о закрытой вечеринке.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«О мероприятиях договаривался начальник Дома офицеров, он же подписывал договоры со Стасом (Словиковским, организатором вечеринки. — NEWS.ru), суммы мне неизвестны. Я был только на одном мероприятии — это был день рождения Стаса, но это было совсем не БДСМ, просто приходили люди и дарили ему подарки. Один парень пришел, видимо, пьяный и подрался с девушкой, тогда мы всех выгнали», — рассказал он.

20 февраля Георгий Подкорытов покинул свой пост. Он сообщил, что ему неприятно, что «Дом офицеров был вовлечен в скандал и его поливают грязью».

NEWS.ru запросил комментарии у организатора секс-вечеринки — местного шоумена Станислава Словиковского — и его помощницы Марии Черепановой, но они на связь так и не вышли.

Как пишут уральские издания, Стас уже много лет устраивает подобные мероприятия в Екатеринбурге. Один из клубов организатора со скандалом закрыли в 2017 году после проведения БДСМ-вечеринки. Судя по информации, указанной на личной странице Словиковского в соцсети, он окончил физический факультет Уральского федерального университета по специальности «компьютерная физика». С 2006 года он занимает пост замдиректора кинотеатра «Салют» и с 2013 года — директора ночного клуба LYNCH & KVARTIRA | BLUE VELVET.

Как отреагировала общественность на секс-вечеринку

В чате Telegram-канала Ипатовой ее сторонники пишут, что тоже готовят заявления в правоохранительные органы. Одна из них — жительница Екатеринбурга Александра Серкет, которая помогает солдатам СВО. Она рассказала NEWS.ru, что сейчас активисты — около 10 человек — решают, подавать ли отдельные или одно коллективное, как планировалось изначально.

«Мы недавно, недели две назад, были в ОДО на мероприятии, концерт был посвящен участникам СВО. И после этого оказывается, что в этих залах, в которых мы тоже находились, были данные мероприятия (БДСМ-вечеринки. — NEWS.ru). Это не очень приятно, это унижает честь и достоинство людей, которые там были, чтили военных», — подчеркнула активистка.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Дом офицеров в Екатеринбурге

Серкет уточнила, что их группа не передумала подавать заявление, хотя Ипатова и другие, написавшие о секс-вечеринке в соцсетях, стали получать резкие сообщения в свой адрес от людей, поддержавших Словиковского.

«Главное, чтобы дело не замяли и раскрутили весь клубок — откуда это идет и кто мог такое допустить. Там же давно все началось. Бывшие работники писали, что там происходило», — считает Серкет.

Почему организаторы секс-вечеринки выбрали Дом офицеров

Событие привлекло внимание екатеринбургского пиарщика и политтехнолога Платона Маматова. Он объяснил NEWS.ru, что организаторы секс-вечеринок часто устраивают такие встречи в городе и используют для этого любые сдающиеся в аренду пространства.

«Дом офицеров многие годы сдавал площади под разные цели. В том числе под тусовки с музыкой и алкоголем. Организаторы и арендодатели просто не заметили, что времена изменились. Не подумали, какой это может вызвать резонанс, что их обычную практику общественность может воспринять как осквернение святыни. Для них это просто площади, которые надо пристроить во имя окупаемости», — считает Маматов.

С точки зрения пиарщика, преследовать и заводить дело на организаторов скандальной вечеринки в Доме офицеров не стоит.

В разговоре с NEWS.ru вице-спикер Госдумы Борис Чернышов назвал такие мероприятия отвратительными. «Еще более отвратительные поступки совершили те, кто разрешил проведение, — собственники этого Дома офицеров. Самый первый вопрос к ним. Надо же узнавать, под что ты помещения отдаешь», — считает парламентарий.

По мнению собеседника NEWS.ru, нет необходимости «гнаться за ними (собственниками ОДО. — NEWS.ru), догонять, бить по спине».

Фото: Russian State Duma/via Global Look Press Борис Чернышов

Что может грозить участникам и организаторам секс-вечеринки

Адвокат Сергей Жорин объяснил NEWS.ru, что пока невозможно предположить, накажут ли организаторов секс-вечеринки. По его мнению, все будет зависеть от уровня осведомленности первых лиц государства.

«Вся эта история лежит в параллельной плоскости с правовым полем. Но как минимум дисциплинарные последствия точно будут, ведь, насколько я слышал, там присутствовали какие-то должностные лица. Эти последствия могут быть разные: это и выговор, и увольнение или склонение к увольнению», — предположил адвокат.

Жорин не исключил, что участников и организаторов вечеринки в Доме офицеров могут наказать и более строго, например применить к ним административные статьи, в том числе даже уголовные.

«Напрямую, наверное, никакую статью им нельзя вменить. Но вдруг выяснится, что ОДО где-то недоплатил налоги. Или, может быть, не имел какого-то разрешения. А те или иные участники вечеринки также, может быть, что-то нарушили. При желании ведь всегда можно что-то найти», — объяснил адвокат.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как предположил Жорин, в отношении всех причастных к секс-вечеринке могут возбудить дело по статье 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных ценностей», по которой предусмотрены крупные штрафы, или даже по статье 280.3 УК РФ «Действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ». Во втором случае мера пресечения — до семи лет лишения свободы.

Что касается количества заявлений, поданных в правоохранительные органы по одному и тому же делу, юридически это не имеет никакого значения, добавил адвокат. «Однако с учетом нынешних реалий может повлиять на строгость наказания», — подытожил Жорин.

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