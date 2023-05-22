Бдительность охранника обошлась Новосибирскому зоопарку в 18 тысяч рублей Новосибирский зоопарк выплатил посетительнице компенсацию за конфликт с охранником из-за QR-кода

Фото: Andrey Shapran/Russian Look/Global Look Press

Суд в Новосибирске обязал городской зоопарк выплатить посетительнице 18 тысяч рублей в качестве компенсации за инцидент с охранником одного из павильонов, произошедший во время пандемии коронавируса, сообщает «МК в Новосибирске». По информации издания, девушка обвинила охранника в том, что он применил к ней физическую силу. Точная дата происшествия не указывается.

Как поясняет издание, девушка перед посещением зоопарка распечатала QR-код, который на входе в зоопарк сработал, а у павильона «Тропический мир» — нет. По словам сибирячки, охранник сначала не пропускал ее в павильон, а затем начал душить. Когда за девушку стали заступаться прохожие, ее увели в комнату для персонала, где стали оскорблять и угрожать. После этого ей разрешили продолжить осмотр зоопарка.

Девушка обратилась в суд с требованием возместить ей моральный вред в размере 50 тысяч рублей и расходы по оплате юридических услуг в размере 65 тысяч рублей. Как сообщает KP.RU, суд не нашел подтверждения применения охранником физической силы, однако пришел к выводу, что истице были оказаны услуги ненадлежащего качества. В результате с Новосибирского зоопарка в пользу женщины были взысканы компенсация морального вреда в размере 3 тысяч рублей и расходы по оплате юридических услуг в 15 тысяч рублей.

Ранее в зоопарке Новосибирска манул попытался напасть на посетителя, который снимал его на камеру. Дикий кот подошел к стенке вольера и протянул лапу через прутья к человеку.