Бдительная жительница Севастополя «нашла» координатора украинских БПЛА В Севастополе полиция провела проверку по факту обнаружения женщиной координатора украинских БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Севастополе полиция провела проверку по факту обращения местной жительницы. Бдительная гражданка заявила, что обнаружила базу координатора украинских ударов беспилотниками по кораблям Черноморского флота. «Найти» ее женщине удалось при помощи бинокля, из которого она наблюдала за соседскими балконами, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на ведомство.

Как уточняет издание, женщине показалось, что на одном из балконов находится сетка, за которой спрятаны камеры видеонаблюдения. По словам крымчанки, камеры были направлены на Стрелецкую бухту.

Полиция после проведенной проверки опровергла информацию об обнаружении базы координатора украинских БПЛА. Замаскированные камеры на самом деле оказались просто элементами освещения.

В Севастополе местная жительница ранее вызвала полицию из-за странного предмета, который она заметила на улице Ленина. На место инцидента, чтобы «обезвредить» предмет, который в итоге оказался детской игрушкой, также прибыли сотрудники взрывотехнической службы Росгвардии и работники других экстренных служб. Они должны были провести необходимые мероприятия в случае наличия угрозы.

21 апреля в Красноярском крае в бухгалтерии управления ЖКХ администрации города Заозерного обнаружили несколько предметов, похожих на гранаты РГД-5, Ф-1 и РГД-33, которые на поверку оказались муляжами. Силовики нашли их при обысках по делу о сокрытии денежных средств.