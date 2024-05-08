Третьеклассник хотел устроить поножовщину в сельской школе Под Тюменью мальчик принес в школу ножи, чтобы убить сверстника

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В селе Луговом Тюменской области в местной школе в апреле младшеклассник принес ножи, чтобы убить сверстника, сообщает URA.RU со ссылкой на родителей учеников. О своих намерениях третьеклассник признался учительнице, которая заметила, что ребенок пришел на занятия с охотничьими ножами.

В апреле ученик третьего класса в Луговской СОШ принес на уроки охотничьи ножи. По его словам, чтобы убить одного из обучающихся. Оружие вовремя заметила и забрала учительница, беды удалось избежать. Однако мы боимся, что в следующий раз она может случиться, — рассказали родители учеников.

По словам родителей, директриса школы игнорирует ситуацию с предотвращенной поножовщиной. Также они жалуются, что в заведении не обеспечена безопасность и пройти в здание может любой человек. Вместе с тем родители обратились с жалобой к прокурору Тюменской области Владиславу Московских.

В апреле стало известно, что подростки изрезали отца мальчика из города Мирный в Якутии за то, что тот вступился за своего сына, к которому на улице приставали хулиганы. По словам местной жительницы, мальчик шел в школу и увидел, как к его другу пристали, и решил вступиться. Ему распылили перцовый баллончик в лицо. Отец этого мальчика увидел произошедшее и выбежал на улицу, тогда подростки напали на него с ножами.