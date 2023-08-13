Базу десантников ВСУ в Краматорске накрыло мощным ракетным ударом ВС РФ нанесли ракетный удар по базе десантников 80-й бригады ВСУ в Краматорске

Фото: МО РФ

Российские войска нанесли ракетный удар по базе десантников ВСУ на территории Краматорска в Донецкой Народной Республике, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, которые приводит «Интерфакс», уничтоженный пункт временной дислокации принадлежал 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде украинской армии.

Подразделение ракетных войск «Южной» группировки нанесло удар по пункту временной дислокации 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Краматорске, — сообщил Астафьев.

Кроме того, расчетом РСЗО «Торнадо-С» в Константиновке был поражен тыловой район 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В районах Клещеевки и Андреевки нейтрализованы штурмовые группы противника.

Ранее в Минобороны России рассказали, что артиллеристы ВС РФ поразили пункт управления присоединившихся к украинским войскам иностранных наемников в Николаеве. Кроме того, российские военные нанесли ракетный удар по палаточному лагерю ВСУ в районе населенного пункта Райское.

Экипажи Су-25 поразили скопления живой силы противника в Белогоровке, Спорном и Красногоровке. В районе Красногоровки расчет огнеметный системы «Солнцепек» уничтожил подразделения 1-го батальона 109-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. В Ивано-Франковской области на западе Украины российские ВКС поразили высокоточными ракетами военный аэродром.