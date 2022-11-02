Baza: жителю Уфы выдали повестку с приглашением на мобилизацию

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Жителю Уфы пришла повестка с приглашением на мобилизацию, сообщает Baza. По информации Telegram-канала, мужчина получил документ в военкомате, куда его направили после телефонного разговора. Мобилизационные мероприятия, как утверждает призывник, пройдут 17 ноября.

По словам уфимца, после того как ему выдали повестку, сотрудники военного комиссариата сказали: «Придете [17 ноября] и все узнаете». В самом документе указано, что военнообязанный должен явиться в военкомат для «отбора на призыв по мобилизации».

Президент России Владимир Путин 31 октября заявил о завершении частичной мобилизации в России. Глава государства на пресс-конференции рассказал, что обсудит с юристами необходимость специального указа об этом. Тем не менее сенатор Андрей Клишас 1 ноября сообщил, что такой указ не потребуется, что подтвердил и представитель Кремля Дмитрий Песков.

В свою очередь юрист Павел Чиков напомнил, что в отличие от военного положения, введение и отмена которого прямо прописаны в законе, окончание мобилизации ничем не предусмотрено. Он также предположил, что официальное прекращение мобилизации лишит власти возможности отдельно инициировать последующие мобилизационные мероприятия, если они понадобятся.