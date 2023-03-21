Стало известно о последствиях ударов беспилотников ВСУ по Джанкою Baza: житель Джанкоя попал в реанимацию после атаки беспилотников ВСУ

Фото: Соцсети

Telegram-канал Baza сообщает, что 33-летний житель города Джанкой был направлен в реанимацию после ночной атаки беспилотников со стороны Украины. По информации канала, осколок сбитого дрона попал ему прямо в грудь, сейчас за его жизнь борются врачи. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

Как сообщает Baza, в момент падения обломков мужчина находился возле магазина в Джанкое, позднее здание загорелось. По данным канала, также в городе были повреждены четыре частных домовладения, несколько объектов Джанкойского профессионального техникума и территория местного вокзала. По информации Baza, также в результате атаки БПЛА повреждения получили пролеты линии электропередач в городе, при этом один из беспилотников упал на пустой территории.

Вечером 20 марта глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в районе города Джанкой на севере полуострова сработала система ПВО. По данным руководителя республики, обломки повредили дом и магазин, один человек в результате получил ранения. Пострадавшего — 33-летнего местного жителя — доставили в больницу с осколочным ранением.

По словам советника главы республики Олега Крючкова, целью всех сбитых на севере Крыма беспилотных летательных аппаратов были гражданские объекты, так как военные объекты поблизости отсутствуют. Он также добавил, что каждый БПЛА был начинен взрывчаткой и шрапнелью.