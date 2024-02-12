Baza: здание штаба одной из воинских частей горит в Ставрополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает о пожаре в одной из воинских частей в Ставрополе. По данным канала, возгорание началось на первом этаже здания штаба. В публикации канала уточняется, что проводится эвакуация. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Возгорание в здании на улице Артема, 2, подтвердил мэр города Иван Ульянченко. В своем Telegram-канале он сообщил, что его причиной могло стать короткое замыкание в одном из кабинетов. По его данным, пожар уже локализован.

Накануне пожар вспыхнул в одном из помещений строящегося здания в аэропорту Новокузнецка в Кемеровской области. Пожарные ликвидировали горение на площади 300 кв. м. К тушению пламени привлекли 36 человек личного состава и 12 единиц техники, была проведена эвакуация. Обошлось без пострадавших.

Тоже в воскресенье, 11 февраля, в городе Майский в Кабардино-Балкарии пожарные локализовали крупный пожар на кровле торгового павильона на центральном рынке. По данным спасателей, огонь охватил 2000 квадратных метров площади. К тушению возгорания привлекались 42 специалиста и 10 единиц техники.

Также в этот день крупный пожар произошел в тольяттинском гостиничном комплексе «Жара Beach Resort» на площади 800 квадратных метров. До прибытия спасателей здание смогли покинуть 12 человек. При пожаре пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь. К ликвидации возгорания привлекли 105 человек и 29 единиц техники.