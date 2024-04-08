Baza: задержан возможный подозреваемый в расстреле полицейских под Москвой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что вероятный подозреваемый в расстреле полицейских в Подмосковье задержан в Тверской области. Как уточняет канал, мужчину зовут Филипп Ж.

По данным Baza, он был задержан около полуночи в одном из домов в тверском микрорайоне «Химинститут», его вычислили по поступившей на мотоцикл ориентировке. Канал информирует, что сейчас гражданин находится в отделении полиции, где его проверяют на причастность к преступлению.

Ранее Telegram-канал «112» передавал, что одному из сотрудников полиции удалось выжить после нападения в Подмосковье и сейчас он находится в больнице. «112» отметил, что полицейские караулили закладчика на границе Фряново и Черноголовки, а когда решили произвести задержание — попали под огонь.

До этого Следственный комитет России опубликовал кадры с места нападения. Согласно данным СК, на раненых правоохранителей случайно наткнулся прохожий: оба полицейских были без сознания с огнестрельными ранениями. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк обратилась к водителям с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов, сделанные в городском округе Черноголовка Московской области. Это необходимо для поиска и задержания подозреваемого в нападении на полицейских.

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