Baza раскрыла детали взрыва авто военного под Ростовом Baza: взрыв авто военного под Ростовом мог произойти из-за заложенного СВУ

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Telegram-канал Baza сообщает, что машина начальника штаба военной части Ростовской области могла взорваться из-за заложенного СВУ. По его данным, на месте происшествия были обнаружены поражающие элементы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал выяснил, что при осмотре места происшествия были обнаружены предметы, похожие на части СВУ. Baza пишет, что речь идет о металлических шариках диаметром четыре миллиметра, которые могли быть использованы в качестве поражающих деталей. Авторы канала отмечают, что по факту взрыва правоохранители проводят проверку.

Инцидент произошел утром 14 июня. Telegram-канал «112» сообщал, что в Ростовской области взорвался автомобиль Volvo, на котором ехал начальник штаба одной из воинских частей Вадим Собеский. Авторы писали, что в какой-то момент в машине начало что-то шипеть, после чего пошел дым. В итоге мужчина успел покинуть авто, вслед за чем практически сразу последовал взрыв.

После случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. По одной из основных версий, взрыв произошел из-за неисправности газового оборудования.

Ранее в подконтрольном Киеву городе Запорожье застрелили бывшего директора департамента правового обеспечения Максима Денщика. Он в мае заявлял о давлении со стороны председателя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова и угрозах расправы.