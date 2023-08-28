Baza: ВСУ пытались атаковать военный аэродром в Брянской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать военный аэродром в Брянской области в ночь на 28 августа. По данным канала, со стороны Украины были запущены три дрона-камикадзе. Они уничтожены средствами противовоздушной обороны. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Baza отмечает, что в результате падения обломков на территории аэродрома загорелась трава. Пострадавших нет.

Ранее Министерство обороны России сообщало о попытке ВСУ нанести удар беспилотными летательными аппаратами по территории Брянской области. В ведомстве отметили, что это было два дрона самолетного типа. Они были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.

Также в ночь на понедельник, 28 августа, российские ПВО сбили БПЛА самолетного типа в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области.

Кадры с места падения дрона ранее появились в Сети. Обломки БПЛА упали в местном садовом некоммерческом товариществе (СНТ). Пострадавших и разрушений нет. Лишь в одном доме выбило стёкла и повредило забор.