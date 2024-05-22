Baza: военный с оружием сбежал из части в российском регионе Baza: вооруженный военный сбежал из части под Ростовом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Ростовской области разыскивают военнослужащего, который самовольно покинул воинскую часть. Согласно информации канала, мужчине 36 лет, его имя — Муса.

По данным источника, гражданин скрылся из воинской части на улице Оганова, он вооружен пистолетом. Как указал канал, он уехал на сером автомобиле марки Hyundai с чеченскими номерами. Также Baza указала, что в городе объявлен план «Перехват».

Ранее возле одной из жилых многоэтажек в Кемерово произошла перестрелка с использованием пистолетов и автоматов при участии мигрантов, сообщал Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев. Канал также уточнил, что перед стрельбой была погоня.

До этого злоумышленник в маске, вооруженный пистолетом напал на сотрудницу банка в Москве. Мужчина дважды ударил пострадавшую по голове, отчего у нее началось кровотечение. Известно, что преступник забрал деньги из кассы, он был одет в синюю куртку.

Также в Мексике в перестрелке погибла кандидат в мэры города Ла-Конкордия Лусеро Лопес Маса. Уточняется, что жертвами также стали еще пять человек, которые пришли на мероприятие, организованное в рамках избирательной кампании. В числе погибших оказалась несовершеннолетняя девушка.