Baza: военнослужащие пытались вывезти 600 патронов и гранаты из зоны СВО Baza: военнослужащие из Чечни пытались вывезти из зоны СВО более 600 патронов и 22 гранаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что военнослужащие из Чечни пытались вывезти целый арсенал из зоны проведения спецоперации. По данным канала, во время досмотра в Ставропольском крае в их автобусе нашли более 600 патронов и 22 гранаты. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

В багажнике [автобуса] правоохранители обнаружили примечательный рюкзак. Внутри были 20 гранат РГД-5, одна граната Ф-1, запалы и сотни новых патронов калибра 5,45 в нераспечатанных коробках. Ещё один рюкзак с боеприпасами лежал в салоне. Там обнаружили всего одну гранату, 14 патронов и один запал, — говорится в сообщении.

Кому принадлежат рюкзаки, непонятно, боеприпасы были изъяты, материалы по делу передали в военно-следственный отдел СК, сообщает Baza.

Ранее на мусороперерабатывающем заводе на севере Москвы был обнаружен ящик с надписью «снаряды для гаубиц». Источник в территориальном отделе полиции заметил, что внутри контейнера находились патроны, сигнальные ракеты и взрывпакеты. Силовики возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывных устройств или взрывчатых веществ. Максимальный срок за это деяние может составлять до восьми лет лишения свободы.