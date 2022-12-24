Baza: военкомат в Саратовской области поджег экс-депутат

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что военкомат в селе Ивантеевка Саратовской области в ночь на 23 декабря поджег бывший муниципальный депутат. Как пишет канал, подозреваемого задержали на следующее утро, в содеянном «просто так, ради хулиганства» он сознался сразу.

По информации Baza, после того как пожар был потушен, на месте происшествия была найдена бутылка с бензином, а утром арестован и сам поджигатель. Канал указал, что им оказался 41-летний Даниил А., который в 2011 году был индивидуальным предпринимателем и занимал должность депутата Знаменского муниципального образования от «Единой России».

Согласно информации канала, в этом году мужчина был осужден за производство и сбыт товаров без маркировки.

Преступление было совершено на улице Кооперативной, злоумышленник пытался поджечь кабинет дежурного, где и нашли бутылку с зажигательной смесью. Пожар удалось потушить до того, как он перекинулся на другие помещения, но кабинет сильно пострадал от огня.

Ранее Игринский районный суд в Удмуртии приговорил 48-летнего учителя из Подмосковья Илью Фарбера к трем годам и двум месяцам колонии строгого режима за поджоги военкоматов. Кроме того, ему полагается выплатить штраф в размере 2,66 млн рублей. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога из хулиганских побуждений).

С 24 февраля по России прокатилась целая волна атак на военкоматы. Эксперты полагают, что, скорее всего, речь идет не об организованном подполье, а об одиночках.