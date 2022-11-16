Baza: во Владивостоке обнаружено тело полковника с огнестрельными ранениями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что во Владивостоке обнаружили тело заместителя начальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова Вадима Бойко с огнестрельными ранениями в грудь. По данным канала, на месте его гибели криминалисты нашли пять гильз и четыре пистолета Макарова.

Как пишет Baza, утром 16 ноября Бойко пришел на работу, зашел в свой кабинет, а после этого оттуда раздалось пять выстрелов.

Дежурный, услышавший стрельбу, прибежал на место и увидел тело Бойко — полковник был мертв. Предсмертной записки мужчина не оставил, — говорится в сообщении.

По сообщениям местных СМИ, Бойко отвечал за работу с мобилизованными.

Ранее в поселке Татищево Саратовской области было обнаружено тело участкового полицейского с огнестрельными ранениями. По предварительной информации, мужчину застрелили из его же табельного оружия. Трагедия произошла в доме, где проживал погибший.

До этого СМИ сообщали, что в селе Цибанобалка под Анапой мужчина с ножом напал на двух полицейских. Силовики пришли к нему, чтобы отключить электричество и газ за неуплату налогов. На место происшествия вызвали еще несколько нарядов полиции. Мужчина закрылся в доме, полицейские предположили, что злоумышленник вооружен гладкоствольным ружьем.