Baza: владельца сети кальянных задержали по заявлению об изнасиловании Baza: на Бали задержали владельца сети петербургских кальянных Антона Феромона

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Telegram-канал Baza сообщил о задержании владельца сети петербургских кальянных Антона Феромона (настоящая фамилия — Симутов) на Бали. По информации канала, на российского предпринимателя написали заявление об изнасиловании. В публикации уточняется, что это сделала девушка, которая познакомилась с Симутовым через общих знакомых.

По информации канала, пострадавшая заявляет, что бизнесмен избил и изнасиловал ее на своей вилле. При этом Baza со ссылкой на балийские чаты сообщает, что Симутова часто видели за избиением других людей. В публикации уточняется, что многие боялись писать на него заявление, так как он представлялся криминальным авторитетом и майором ФСБ. По данным канала, по Бали он передвигался с полицейским кортежем.

Ранее сообщалось, что двух игроков Английской премьер-лиги задержали по подозрению в изнасиловании девушки. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы спустя несколько часов после надругательства. По версии правоохранителей, один из спортсменов подозревается в «нападении и склонении к изнасилованию», а второй — в изнасиловании. Отмечается, что молодых людей допросили и отпустили под залог.