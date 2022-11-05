Baza: вероятный виновник пожара в кафе в Костроме вернулся из зоны СВО

Фото: Ольга Евтушкова/РИА Новости

Предполагаемым виновник пожара в костромском кафе «Полигон» недавно вернулся из зоны проведения СВО, сообщает Baza. По данным Telegram-канала, 23-летний военнослужащий Станислав И. после посещения развлекательного заведения должен был повторно отправиться на фронт. Минобороны эту информацию не комментирует.

Родные молодого человека рассказали, что в зоне проведения спецоперации Станислав И. занимался перевозкой боеприпасов. 22 августа он сломал ногу во время обстрела, в результате чего был отправлен в госпиталь в Астраханскую область. По данным Baza, после прохождения курса лечения юноша вернулся в Костромскую область, он был в больничном отпуске, в начале ноября молодой человек вылечился и отправился в военкомат на медкомиссию для последующей отправки на фронт. В сообщении отмечается, что Станислав И. пришел в кафе после посещения военкомата.

Пожар в костромском кафе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи кв. м, ему был присвоен третий номер сложности. В прокуратуре возможной причиной пожара назвали использование одним из посетителей пиротехники. По данным СМИ, пожар мог произойти в результате запуска фейерверка по случаю дня рождения одного из гостей.

В результате трагедии погибли 15 человек, еще четверо получили травмы и ожоги разной степени тяжести. Из заведения были эвакуированы 250 человек.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело. Ход расследования контролирует руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава регионального управления ведомства Денис Левченко.

Предполагаемый виновник пожара был задержан полицейскими в шести километрах от места происшествия. Сейчас его допрашивают сотрудники следственных органов.