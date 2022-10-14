Baza: вандалы подожгли военкомат в Удмуртии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Злоумышленники кинули бутылку с зажигательной смесью в окно одного из военных комиссариатов Удмуртии, сообщает Telegram-канал Baza. Уточняется, что в кабинете учреждения начался пожар, который удалось оперативно потушить.

Инцидент произошел в ночь на 14 октября в Воткинске. По предварительной информации, на территорию военкомата через забор со стороны рядом стоящего здания перебрались несколько человек. После этого они разбили форточку в окне одного из кабинетов на первом этаже и бросили туда бутылку, предположительно, с зажигательной смесью.

Военкомат охранялся двумя сотрудниками полиции, однако задержать поджигателя они не успели, — говорится в сообщении.

Пожар потушил сторож военкомата. Имущество и документация учреждения не пострадали.

Ранее в ночь на 1 октября неизвестные подожгли военкомат в Туве. Возгорание произошло примерно в 02:00 по местному времени.

С 24 февраля по России прокатилась волна атак на военкоматы. Нередко среди предполагаемых исполнителей фигурируют люди с диаметрально противоположными политическими взглядами — от сторонников неонацизма до их прямых оппонентов — анархистов и антифашистов. Эксперты полагают, что, скорее всего, речь идет не об организованном подполье, а об одиночках. В происходящем разбирался NEWS.ru.